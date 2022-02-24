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Avantaj Manchester ekibinde! Atletico Madrid 1-1 Manchester United: 1-1 (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Avantaj Manchester ekibinde! Atletico Madrid 1-1 Manchester United: 1-1 MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Manchester United 1-1 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Mart'ta Manchester United'ın evi Old Trafford'da oynanacak.

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