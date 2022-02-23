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Galatasaray Fenerbahçe'nin serisini bitirdi! Galatasaray - Fenerbahçe Safiport: 69-63 (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Galatasaray Fenerbahçe’nin serisini bitirdi! Galatasaray - Fenerbahçe Safiport: 69-63 MAÇ SONUCU

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport'u 69-63 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar böylece, ezeli rakibinin resmi maçlardaki 14 maçlık galibiyet serisine son verdi.

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