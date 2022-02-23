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Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Corinthians ile sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Fenerbahçe’nin eski hocası Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu! Corinthians ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli teknik adam, Brezilya'nın köklü kulübü Corinthians ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

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