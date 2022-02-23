Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off FB maçı hangi kanalda?
Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta sahasında 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe’nin turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Peki, Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off FB maçı hangi kanalda?
Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği play-off turunda son 16'ya kalan takımlar belli olacak. İlk maçını 3-2 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçından iyi sonuçla ayrılarak bir üst tura çıkmanın yollarını arayacak. Peki, Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off FB maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma 24 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak. Exxen dijital platformunda yayınlanacak karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşmanın tamamlanmasının ardından bir üst tura çıkacak taraf belli olacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.
FENERBAHÇE'DEKİ EKSİKLER
Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak ile sarı kart cezalısı Miha Zajc, müsabakada görev yapamayacak. UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.
Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Kim Min-jae'nin kadroda yer alması bekleniyor. Belinden yaşadığı sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil hakkında ise son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.
Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas ile Attila Szalai ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 oyuncu, Slavia Prag karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
AVRUPA KUPALARINDA 240. MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 240. kez sahne alacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 351 gol gördü.
FENERBAHÇE, AVRUPA'DA İLK MAÇI KAYBETTİĞİ ELEME TURLARINI GEÇMEKTE ZORLANIYOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.
Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.
Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, yarın deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.
SADECE GOTEBORG'U ELEDİ
Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.
1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.
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