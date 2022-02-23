23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı

Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2022
ABONE OL
Kobe Bryant’ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı

NBA ve Los Angeles Lakers'ın eski yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada satıldı. Tişörtün 277 bin 200 dolara satıldığı kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA