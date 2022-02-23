23 Şubat 2022, Çarşamba
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Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda? Atletico Madrid Manchester United maçı şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda? Atletico Madrid Manchester United maçı şifresiz mi?

Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Atletico Madrid Manchester United maçı merakla bekleniyor. Cristiano Ronaldo’nun dönüşüyle tekrar dikkatleri üzerine çeken Manchester United, İspanya deplasmanında avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turunda oynanacak Atletico Madrid Manchester United mücadelesini canlı izlemek isteyenler maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki; Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin iki karşılaşmasından biri olacak olan müsabaka 23 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak. Maçın canlı yayını Exxen platformundan olacak.

MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR

Son 8 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabilen, İspanya La Liga'daki son maçı olan Osasuna deplasmanı öncesindeki 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan Atletico Madrid'de Cunha ve Wass sakat, Griezmann ile Koke şüpheli, Carrasco cezalı. İspanyol kaynaklar TD Diego Simeone'nin Suarez'i yedekte bekletip "Felix & Correa" hücum ikilisiyle maça başlayabileceğini yazdı.

Koke yetişmezse orta alanda sorumluluk Llorente ile Kondogbia'da olacak. Bir kanatta Vrsaljko, diğerinde Lodi'yi izleyeceğiz. Eldivenler Oblak'a emanet; savunma üçlüsünün "Savic, Gimenez & Reinildo" olması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Manchester United, bu 7 maçtan 3'ünde sahadan 1 puanla ayrılınca kendine 46 puanla 4. sırada yer buldu. Sakatlığı bulunan Cavani deplasman kafilesinde yer almadı, takımla birlikte Madrid'e uçan Matic'in durumu maç saati netlik kazanacak.

Son lig maçında, Leeds United deplasmanında süre almayan Rashford, Atletico Madrid'e saklandı, hücum hattında "Rashford, Sancho, Ronaldo" üçlüsünü izleyeceğiz; arkalarında Bruno Fernandes olacak. Orta alanda ağır yükü "McTominay & Pogba" ikilisi çekecek. Solda Telles, sağda Dalot forma giyecek. Stoperde Varane'nın yanında Maguire görev yapacak. Kalede David de Gea oynayacak.

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