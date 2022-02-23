Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda? Atletico Madrid Manchester United maçı şifresiz mi?

MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR

Son 8 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabilen, İspanya La Liga'daki son maçı olan Osasuna deplasmanı öncesindeki 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan Atletico Madrid'de Cunha ve Wass sakat, Griezmann ile Koke şüpheli, Carrasco cezalı. İspanyol kaynaklar TD Diego Simeone'nin Suarez'i yedekte bekletip "Felix & Correa" hücum ikilisiyle maça başlayabileceğini yazdı.

Koke yetişmezse orta alanda sorumluluk Llorente ile Kondogbia'da olacak. Bir kanatta Vrsaljko, diğerinde Lodi'yi izleyeceğiz. Eldivenler Oblak'a emanet; savunma üçlüsünün "Savic, Gimenez & Reinildo" olması bekleniyor.