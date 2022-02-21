22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'daki ilk galibiyetini alan Domenec Torrent'ten açıklamalar: Bu maç tam bir delilikti

Galatasaray'daki ilk galibiyetini alan Domenec Torrent'ten açıklamalar: Bu maç tam bir delilikti

SPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2022
ABONE OL
Galatasaray’daki ilk galibiyetini alan Domenec Torrent’ten açıklamalar: Bu maç tam bir delilikti

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "u maç tam bir delilikti. İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu, anahtardı bence. İlk yarıda kontrol edemediğimiz 5'li vardı çünkü. Bence takımın buna ihtiyaç vardı. Tekrardan kendilerine inanabilmeleri için. Oyuncu değişiklikleri önemliydi ancak sistem değişikliği bizim için daha önemliydi." dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.



İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ

Oyuncular, taraftar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim, bu başarıyı hak ediyordu. Bu maç tam bir delilikti. İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu, anahtardı bence. İlk yarıda kontrol edemediğimiz 5'li vardı çünkü. Bence takımın buna ihtiyaç vardı. Tekrardan kendilerine inanabilmeleri için.
Oyuncu değişiklikleri önemliydi ancak sistem değişikliği bizim için daha önemliydi.



TORRENT'TEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Arda Turan'ın, Fatih Terim ile fotoğraf koyduğunu söylediniz. İstediği insanla istediği fotoğrafı çekebilir, sosyal medyaya da koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım ama bizim için bugünkü maçın önemi daha öncelikli bir konu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA