Galatasaray'daki ilk galibiyetini alan Domenec Torrent'ten açıklamalar: Bu maç tam bir delilikti
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "u maç tam bir delilikti. İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu, anahtardı bence. İlk yarıda kontrol edemediğimiz 5'li vardı çünkü. Bence takımın buna ihtiyaç vardı. Tekrardan kendilerine inanabilmeleri için. Oyuncu değişiklikleri önemliydi ancak sistem değişikliği bizim için daha önemliydi." dedi.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.
İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ
Oyuncular, taraftar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim, bu başarıyı hak ediyordu. Bu maç tam bir delilikti. İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu, anahtardı bence. İlk yarıda kontrol edemediğimiz 5'li vardı çünkü. Bence takımın buna ihtiyaç vardı. Tekrardan kendilerine inanabilmeleri için.
Oyuncu değişiklikleri önemliydi ancak sistem değişikliği bizim için daha önemliydi.
TORRENT'TEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI
Arda Turan'ın, Fatih Terim ile fotoğraf koyduğunu söylediniz. İstediği insanla istediği fotoğrafı çekebilir, sosyal medyaya da koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım ama bizim için bugünkü maçın önemi daha öncelikli bir konu.
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