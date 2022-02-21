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Yayın ihalesinde karar pazartesi gününe kaldı! TFF ve Kulüpler Birliği iki yayıncıyla toplanacak

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Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Yayın ihalesinde karar pazartesi gününe kaldı! TFF ve Kulüpler Birliği iki yayıncıyla toplanacak

Son dakika haberine göre: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1inci Lig müsabakaları yayın haklarının devri için bugün yapılan toplantı sonuçsuz kaldı. İşte detaylar...

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