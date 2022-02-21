Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 26. hafta Göztepe GS maçı muhtemel 11'ler
Göztepe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında karşılaşacak. Bir yanda ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, diğer yanda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 26. hafta Göztepe GS maçı muhtemel 11'ler nasıl? İşte cevaplar...
Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirirken, İzmir temsilcisi ise 26. haftaya küme düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde 16. sırada girdi. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 26. hafta Göztepe GS maçı muhtemel 11'ler nasıl? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Galatasaray karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Göztepe: İrfan Can, Angel, Kahraman, Arslanagic, Soner, Nwobodo, Kerim, Moubandje, Santo, Halil, Ndiaye
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Emre, Kerem, Babel, Gomis
GÖZTEPE CEPHESİ
Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından Altay ve Atakaş Hatayspor'a mağlup olan 27 puanlı Göztepe, 26. haftaya küme düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde 16. sırada girdi.
Göztepe, bugün29 puana sahip Galatasaray'ı yendiği takdirde rakibini sıralamada geride bırakacak.
İzmir temsilcisinde kart cezalısı Atakan Çankaya bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.
GALATASARAY CEPHESİ
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.
Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.
LİGDE SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.
Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.
TORRENT YÖNETİMİNDE HENÜZ KAZANAMADI
Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.
Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.
MUSLERA VE KAAN IŞIK OYNAMAYACAK
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da bugün kart görmesi durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak.
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