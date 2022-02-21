Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirirken, İzmir temsilcisi ise 26. haftaya küme düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde 16. sırada girdi. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 26. hafta Göztepe GS maçı muhtemel 11'ler nasıl? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Galatasaray karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Angel, Kahraman, Arslanagic, Soner, Nwobodo, Kerim, Moubandje, Santo, Halil, Ndiaye

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Emre, Kerem, Babel, Gomis