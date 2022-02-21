Süper Lig yayın ihalesi sonuçları: 2022-2023 Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? TFF son açıklamalar!

Süper Lig yayın ihalesi sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022-2023 Süper Lig sezonunda maçların hangi kanalda yayınlanacağına yönelik sorular yanıt buluyor. 5 sezonluğuna seçilecek yeni yayıncının hangi firma olduğu merak ediliyor. TFF tarafından yayın ihalesi sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Peki, Süper Lig yayın ihalesi sonuçları son durum nedir? 2022-2023 Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, yayın ihalesi sonuçları henüz açıklanmadı. TFF'nin, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki 5 sezonu için açtığı maç yayın ihalesi bugün tamamlanacak. Bugün saat 11.00'de teklifler noter huzurunda açıklandı. Teklifler değerlendirildikten sonra sonucun saat 17.00'de açıklanması bekleniyor.