Süper Lig yayın ihalesi sonuçları: 2022-2023 Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? TFF son açıklamalar!
Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? TFF tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu Süper Lig yayıncısı için açıklamanın bugün yapılacağı bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler ligin yeni yayıncısına çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Süper Lig yayın ihalesi sonuçları son durum nedir? 2022-2023 Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberin detayları...
Süper Lig yayın ihalesi sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022-2023 Süper Lig sezonunda maçların hangi kanalda yayınlanacağına yönelik sorular yanıt buluyor. 5 sezonluğuna seçilecek yeni yayıncının hangi firma olduğu merak ediliyor. TFF tarafından yayın ihalesi sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Peki, Süper Lig yayın ihalesi sonuçları son durum nedir? 2022-2023 Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...
SÜPER LİG YAYIN İHALESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, yayın ihalesi sonuçları henüz açıklanmadı. TFF'nin, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki 5 sezonu için açtığı maç yayın ihalesi bugün tamamlanacak. Bugün saat 11.00'de teklifler noter huzurunda açıklandı. Teklifler değerlendirildikten sonra sonucun saat 17.00'de açıklanması bekleniyor.
14 FİRMADAN 15 TEKLİF GELDİ
TFF İhale Komisyonu, gelen tekliflerden uygun bulduğunu kabul edecek. Komisyon Cuma günü verilen son teklifleri yeterli bulmazsa ihaleyi erteleyebilir ve önümüzdeki dönemde yeniden ihaleye çıkabilir. TFF, 14 Şubat'taki ilk teklif sunumunda 14 firma, toplam 15 teklif verdiğini açıklamıştı. Cuma günü ise kaç firmanın revize teklif sunduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.
4 ANA PAKET OLUŞTURULDU
Yeni yayın ihalesi 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarını kapsıyor. TFF'nin IMG firması danışmanlığında hazırladığı şartnamede 4 ana paket oluşturuldu. Bunlar Paket 1, Paket 2, Paket 3 ve Paket 4. Paket 1 ise kendi içinde A, B,C,D,E ve F olmak üzere, 6 ayrı alt
paketten meydana geliyor.
EN ÇOK DERBİ PAKET 1-A'DA VAR
PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları
PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları
PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları
PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları
PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı
PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı
PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı...
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