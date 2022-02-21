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Son dakika: Fenerbahçe Diego Rossi'yi KAP'a bildirdi

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Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Fenerbahçe Diego Rossi’yi KAP’a bildirdi

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

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