Canlı I Göztepe - Galatasaray (CANLI SKOR) Cimbom küme düşme hattından kurtulmak istiyor
Son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, Göztepe karşılaşmasını kazanarak artık bir çıkışa geçmeyi arzuluyor. Cimbom İzmir temsilcisi Göztepe ile oynadığı son on karşılaşmanın dokuzunu kazanmayı başardı. İşte maçın muhtemel ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir'de kapanacak, Galatasaray ile Göztepe galibiyet için kozlarını paylaşacak.
GÖZTEPE - GALATASARAY İLK 11'LER
GÖZTEPE: (MUHTEMEL) İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanıc, Ndiaye.
GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Pulgar, Halil, Babel, Mostafa Mohamed, Kerem
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
İKİ TAKIM ARASINDA 60.RANDEVU
Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 59 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 34 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 92 golüne Göztepe 42 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.
UZUN YILLARDIR BERABERE BİTEN MAÇ YOK
İki takım arasında oynanan maçlarda berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 17 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 17 maçta Aslan 15 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.
SON 10 MAÇA CİMBOM DAMGASI
Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Hepsi Süper Lig'de oynanan müsabakalar olmak üzere Aslan 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Göz-Göz ise 1 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu 10 mücadelenin 4'ü 3-1 ve 4'ü 1-0 ve 2'si 2-1'lik skorlarla sona erdi.
SON 14 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET
Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 6 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Aslan son olarak sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
TORRENT'İN KARNESİ KÖTÜ
Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 2 puan aldı. İspanyol teknik direktör ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında da puanla tanışamadı. Torrent idaresindeki Galatasaray, Alanyaspor ve Kayserispor müsabakalarında da beraberlikle sahadan ayrıldı.
ÖMER BAYRAM SINIRDA
Galatasaray'da, Göztepe maçı öncesinde Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan'ın sakatlıkları devam ettiğinden dolayı kadroda olamayacak. Ayrıca Ömer Bayram da sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 27. haftada İstanbul'da oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte şartlar...
- Survivor Hikmet sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Hikmet Survivor'dan ayrılıyor mu?
- 21 Şubat Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir, sürgün adasına kimler gitti?
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman son? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
- Kripto paralarda boğa dönemi ne zaman gelecek? Bitcoin boğa dönemi ne zaman gelir?
- Beklenen açıklama: 3600 ek göstergede son viraja girildi! 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? SON DAKİKA HABERLER
- Mika Raun kimdir, kaç yaşındadır? Fenomen Mika Raun son hali nasıl?
- YKS TYT başvuru son gün ne zaman? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi!
- NETGSM sahibi kimdir? NETGSM ne zaman çıkacak, numarası kaç?
- 10 bin bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim (lise), DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- İkinci cemre nereye düşecek? 2022'de ikinci cemre ne zaman düşer? (Toprak, su cemre tarihleri)