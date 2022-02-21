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Canlı I Göztepe - Galatasaray (CANLI SKOR) Cimbom küme düşme hattından kurtulmak istiyor

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Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Canlı I Göztepe - Galatasaray CANLI SKOR Cimbom küme düşme hattından kurtulmak istiyor

Son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, Göztepe karşılaşmasını kazanarak artık bir çıkışa geçmeyi arzuluyor. Cimbom İzmir temsilcisi Göztepe ile oynadığı son on karşılaşmanın dokuzunu kazanmayı başardı. İşte maçın muhtemel ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir'de kapanacak, Galatasaray ile Göztepe galibiyet için kozlarını paylaşacak.

GÖZTEPE - GALATASARAY İLK 11'LER

GÖZTEPE: (MUHTEMEL) İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanıc, Ndiaye.

GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Pulgar, Halil, Babel, Mostafa Mohamed, Kerem

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İKİ TAKIM ARASINDA 60.RANDEVU

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 59 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 34 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 92 golüne Göztepe 42 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.

UZUN YILLARDIR BERABERE BİTEN MAÇ YOK

İki takım arasında oynanan maçlarda berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 17 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 17 maçta Aslan 15 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

SON 10 MAÇA CİMBOM DAMGASI

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Hepsi Süper Lig'de oynanan müsabakalar olmak üzere Aslan 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Göz-Göz ise 1 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu 10 mücadelenin 4'ü 3-1 ve 4'ü 1-0 ve 2'si 2-1'lik skorlarla sona erdi.

SON 14 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 6 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Aslan son olarak sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

TORRENT'İN KARNESİ KÖTÜ

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 2 puan aldı. İspanyol teknik direktör ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında da puanla tanışamadı. Torrent idaresindeki Galatasaray, Alanyaspor ve Kayserispor müsabakalarında da beraberlikle sahadan ayrıldı.

ÖMER BAYRAM SINIRDA

Galatasaray'da, Göztepe maçı öncesinde Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan'ın sakatlıkları devam ettiğinden dolayı kadroda olamayacak. Ayrıca Ömer Bayram da sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 27. haftada İstanbul'da oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

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