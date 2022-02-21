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İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ın galibiyeti sonrası flaş paylaşım

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Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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İlkay Gündoğan’dan Galatasaray’ın galibiyeti sonrası flaş paylaşım

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etmesinin ardından Manchester City'nin orta yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın paylaşımının altına yorum yaptı. İşte İlkay'ın paylaşımı...

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