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Domenec Torrent'ten Omar açıklaması! İlk 11'de başlamasının nedeni...

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Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Domenec Torrent’ten Omar açıklaması! İlk 11’de başlamasının nedeni...

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent maç öncesinde Omar'ın ilk 11'de başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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