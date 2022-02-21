NBA All Star maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? NBA All Star 2022 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
NBA All Star maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu sezon 71.’si düzenlenecek olan NBA All-Star 2022, üç gün boyunca farklı yarışmalarla devam edecek. 21 Şubat Salı günü 04.00’de ise Kevin Durant ve LeBron James’in takımları parkeye çıkacak. İşte, NBA All Star maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? NBA All Star 2022 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
NBA All Star maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? NBA All Star 2022 maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihinde 3. Kez Cleveland'da düzenlenecek organizasyona bu sezon Cleveland Cavaliers at Rocket Mortgage FieldHosue ev sahipliği yapacak. İşte, NBA All Star maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? NBA All Star 2022 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Tarihinde 3. Kez Cleveland'da düzenlenecek organizasyona bu sezon Cleveland Cavaliers at Rocket Mortgage FieldHosue ev sahipliği yapacak. Bu sezon takımlara koçluk yapacak isimler ise Phoenix Suns'tan Monty Williams ve Miami Heat'ten Erik Spoelstra olarak belirlendi.
Seyirciler tarafından verilen oyların ardından en çok oy toplayan Kevin Durant ve LeBron James, listeye giren 24 isim arasından ilk 5'lerini belirlediler.
Team LeBron
· LeBron James (Los Angeles Lakers)
· Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
· Nikola Jokić (Denver Nuggets)
· DeMar DeRozan (Chicago Bulls)
· Stephen Curry (Golden State Warriors)
Yedekler
· Luka Doncic (Dallas Mavericks)
· Darius Garland (Cleveland Cavaliers)
· Chris Paul (Phoenix Suns)
· Jimmy Butler (Miami Heat)
· Donovan Mitchell (Utah Jazz)
· Fred VanVleet (Toronto Raptors)
· Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)
Team Durrant
· Andrew Wiggins (Golden State Warriors)
· Jayson Tatum (Boston Celtics)
· Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
· Ja Morant (Memphis Grizzlies)
· Trae Young (Atlanta Hawks)
Yedekler
· Devin Booker (Phoenix Suns)
· Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)
· Zach LaVine (Chicago Bulls)
· Dejounte Murray (San Antonio Spurs)
· Khris Middleton (Milwaukee Bucks)
· LaMelo Ball (Charlotte Hornets)
· Rudy Gobert (Utah Jazz)
Seyircilerin oylarıyla seçilen ve kadrosunu oluşturan Kevin Durant, son dönemde yaşadığı sakatlık sebebiyle All Star organizasyonunda forma giyemeyecek. Bu sebeple yıldız oyuncu yerine kadro LaMelo Ball dahil edildi.
NBA ALL STAR 2022 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
NBA All Star 2022 karşılaşması S Sport ekranlarından canlı şekilde yayınlanacak.
NBA ALL STAR FORMATI NASIL OLACAK?
NBA, geçtiğimiz senelerde 4 periyottan oluşan ve her periyotun 12 dakika sürdüğü karşılaşmalar yerine ilk 3 periyotun başında skorların sıfırlandığı ve son periyotta ise maç saatinin kapatıldığı ve final skoru belirlediği formatı uygulayacak.
· Karşılaşmanın ilk 3 periyot skorları 0-0 ile başlayacak, periyotlar 12 dakika üzerinden oynanacak ve her periyot sonrasında skorlar sıfırlanacaktır
· Son periyot için hedef skor, birinci-ikinci-üçüncü periyotları total sayıda önde bitiren takımın skorları toplanıp üzerine +24 sayı eklenerek belirlenecektir.
· Son periyot olan 4. periyotun süresi olmayacak ve belirlenen hedef skora ulaşan ilk takım All-Star 2022 maçı galibi ilan edilecektir.
Örnek:
1. Çeyrek 38-24
2. Çeyrek: 42-30
3. Çeyrek: 20-38
- 3. Çeyreğin sonunda LeBron ve Durant takımlarının kaydettiği toplam sayılar hesaplanır.
- Örnek senaryoya göre ilk 3 çeyreğin toplamında LeBron takımının 100 – 92 önde olduğunu varsayarsak son çeyreğe toplam skorlarla geçiş yapılır.
- Bu noktada önde olan takımın ilk 3 çeyrekte ulaştığı sayıya 24 sayı eklenerek final skoru elde edilir. Verilen örnek senaryoya göre maçı 124 sayıya ulaşan ilk takım kazanacaktır.
BU SEZON NEDEN NİHAİ SKORA 24 SAYI EKLENECEK?
NBA yönetimi, 2 sezon önce hayatını kaybeden ve kariyerinin son 10 sezonunda 24 numaralı formayı giyen Kobe Bryant'ı anmak için böyle bir karar aldı.
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