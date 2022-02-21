NBA All Star maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? NBA All Star 2022 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Tarihinde 3. Kez Cleveland'da düzenlenecek organizasyona bu sezon Cleveland Cavaliers at Rocket Mortgage FieldHosue ev sahipliği yapacak. Bu sezon takımlara koçluk yapacak isimler ise Phoenix Suns'tan Monty Williams ve Miami Heat'ten Erik Spoelstra olarak belirlendi.

Seyirciler tarafından verilen oyların ardından en çok oy toplayan Kevin Durant ve LeBron James, listeye giren 24 isim arasından ilk 5'lerini belirlediler.