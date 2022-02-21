Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ilk açıklama

"TAKIM HALİNDE OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Görevi devralmasının ardından ilk karşılaşmasına Galatasaray karşısında çıkacak Korkmaz, "Galatasaray çok büyük bir camia. Avrupa markası olan Galatasaray'da da böyle durumlar olabiliyor. Ama şu an baktığımızda bizim durumumuz da iyi değil. Biz elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz. Takım halinde oynamaya çalışacağız. Biliyorsunuz en az gol atan, en çok gol yiyen takım ve ortalama olarak en az koşan takım. Bu istatistikleri tersine çevirmek için uğraşacağız. Baktığım zaman çok kısa bir süre var. Hiçbir mazeret sunmadan yolumuza devam edeceğiz. Bunu başarmak, bunların üstesinden gelebilmek için ki ben bunları daha önce hem Antalya'da hem de Konya'da yaşadım. Üstesinden geldik, inşallah burada da üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.