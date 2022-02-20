Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Hatayspor maçı yorumu: Bir cesaret gösterdim

"ARDA VE ÇAĞTAY FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

Çağtay Kurukalıp ve Arda Güler'in performansına değinen tecrübeli teknik adam, "Bu akşam 60 küsür dakikada gol attık, gol kaçırdık ve maç 0-0 gitmesine rağmen taraftarlarımız bu akşam oyunculara tepkide bulunmadılar, maçı kazandık. İki genç oyuncumuzun test maçıydı. Bu testi ceplerine koydular onlar ve bizim için çok önemliydi. Antrenmanlarda oynatıyorduk Arda'yı ama Çağtay'ı oynatamıyorduk. Onlar da bu fırsatı değerlendirdiler. Bundan sonra aşağıdan bazı oyuncularımız var A takımla antrenmanlara çıkıyor. Biz kimi beğenirsek, demeyelim ama kimi buraya yeterli görürsek onları kadroya alabiliriz. O çocuklar bizim altyapımızın geleceği, orayla sürekli iletişim halindeyiz. İyi bir yol kat ettik" açıklamasını yaptı.

"OZAN TUFAN HEM YIPRANDI HEM TAKTİKSEL OLARAK ÇIKTI"

Ozan Tufan'ın ikinci yarıda yer almamasıyla ilgili soruya cevap veren Kartal, "Ozan Tufan sağ bekte oynadı. Nazım'da çok yıpranmıştı. Hem onu da dinlendirmek amacıyla sağ bek oynattık. Kendisiyle konuştuk, oynarım dedi. Hem yıpranmasın, hem de taktik diye yaptık. İlk yarı Osayi de etkin değildi. Onu arkaya alarak daha çok destek vereceğini düşündük" ifadelerini kullandı.