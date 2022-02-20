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Fenerbahçe - Hatayspor CANLI SKOR

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Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Fenerbahçe - Hatayspor CANLI SKOR

Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Hatayspor'u ağırlıyor. Sarı Lacivertliler galip gelerek yükselişe geçmek istiyor. Fenerbahçe - Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub.

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FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

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