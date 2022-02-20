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Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı hangi gün?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı hangi gün?

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı ne zaman? Süper Lig 26. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ligde kötü gidişe dur demek isteyen Galatasaray'ın zorlu Göztepe deplasmanında puan alıp alamayacağı merak ediliyor. Peki; Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Göztepe GS maçı ne zaman? Süper Lig 26. haftasında zorlu Göztepe deplasmanında puan arayacak Galatasaray'ın bu maçı merakla bekleniyor. Sarı kırmızılı ekibin ligde kötü gidişi sürüyor ve düşme hattına doğru geriliyor.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

21 Şubat Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan yayımlanacak.

SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.

Ligde çıktığı maçlardan yedisini kazanan, altısında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

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