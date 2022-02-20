Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı hangi gün?

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Göztepe GS maçı ne zaman? Süper Lig 26. haftasında zorlu Göztepe deplasmanında puan arayacak Galatasaray'ın bu maçı merakla bekleniyor. Sarı kırmızılı ekibin ligde kötü gidişi sürüyor ve düşme hattına doğru geriliyor.