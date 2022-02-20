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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda?

Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Bitci Erkekler Türkiye Kupası Final maçı, Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Peki; Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçının ne zaman oynanacağıve yayıncı kanalı arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Kupası finalinde iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki; Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Maçı, 20 Şubat Pazar günü yapılacak. Zorlu karşılaşma ise saat 17:00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Bitci Erkekler Türkiye Kupası Final maçı, Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

Bitci Erkekler Türkiye Kupası maçı, Tivibu Spor kanallarından canlı bir şekilde yayınlanacak.

Tivibu Spor, Tivibu 77, Fil Box 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz bir biçimde izlenebilmektedir.

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