Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda?

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçının ne zaman oynanacağıve yayıncı kanalı arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Kupası finalinde iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki; Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?