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İngiltere'de tarihi maç! Tottenham'dan büyük zafer! Manchester City 2-3 Tottenham

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Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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İngiltere’de tarihi maç! Tottenham’dan büyük zafer! Manchester City 2-3 Tottenham

İngiltere Premier Lig'de Manchester City kendi evinde Tottenham'a 3-2 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle City'nin 15 maçlık yenilmezlik serisi sonra erdi. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve uzatma dakikalarında Harry Kane kaydetti. Manchester City'nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.

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