Adana Demirspor'dan Gaziantep'te farklı tarife! MAÇ SONUCU: Gaziantep FK Adana Demirspor 0-3
Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında iki penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez 3 gol yedi ve ilk kez mağlubiyet gördü.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçı Adana Demirspor 3-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 18 ve 82. dakikalarda Britt Assombalonga, 69. dakikada Bjarnason attı.
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Kitsiou, Mendyl, Furkan, Recep Niyaz, Vetrih, Muhammet, Sagal
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga
GÜNAY GÜVENÇ İKİ PENALTI KURTARDI
Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Assombalonga'nın 56 ve 81. dakikalarda kullandığı penaltılarda gole izin vermedi.
EROL BULUT EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ
Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü ve ilk kez 3 gol yedi. Gaziantep FK, evinde bu maç öncesi çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 44'e çıkardı. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
10. dakikada Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Yunus'un yaptığı vuruş kaleci Günay'da kaldı.
13. dakikada Hamza Mendyl'in sol taraftan yaptığı ortaya Sagal'ın bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muric yumrukladı, dönen topa tekrar vuran Sagal'ın şutunu yine kaleci Muric'te kaldı.
18. dakikada Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
30. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde rakip kaleye yönelen Yunus Akgün'ün kaleye paralel vuruşu kaleci Günay'da kaldı.
45. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına doğru yönelen Yunus Akgün'ün ortasında Vargas'ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.
Detaylar gelecek...
50'inci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde toplu buluşan Kitsiou'nun şutunu savunma kale çizgisinden çıkardı.
54'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında topu sürükleyerek ceza alanı içerisine sokulan Yunus Akgün, Djilobodji'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
55'inci dakikada topun başına geçen Assombalonga'nın penaltı vuruşunu kaleci Günay kurtardı.
68'inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında topu sürükleyerek ceza alanına sokulan Yunus Akgün'ün şutu kaleci Günay'dan döndü. Pozisyonun devamında toplu buluşan Bjarnason'un vuruşu ağlara gitti: 0-2.
78'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı içerisine sokulan Yunus Akgün, Djilobodji'nin müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.
80'inci dakikada topun başına geçen Assombalonga'nın penaltı vuruşunu kaleci Günay kurtardı.
82'nci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak'ın ceza alanı içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Assombalonga'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-3.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 3-0 konuk sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
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