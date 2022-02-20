Adana Demirspor’dan Gaziantep’te farklı tarife! MAÇ SONUCU: Gaziantep FK Adana Demirspor 0-3

EROL BULUT EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü ve ilk kez 3 gol yedi. Gaziantep FK, evinde bu maç öncesi çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 44'e çıkardı. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.