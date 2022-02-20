Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 0 - TRABZONSPOR: 4



5. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bu dakikada bordo-mavili futbolcular, rakip ceza alanında baskı yaptı. Kaleci Marafona'nın pasında araya giren Dorukhan Toköz, topu Nwakaeme'ye kazandırdı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

15. dakikada konuk ekibin Cornelius'un düşürülmesiyle kazandığı serbest atışta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, top üst direkten döndü.

25. dakikada sol kanattan Candeias'ın içeriye ortaladığı topu Efecan Karaca, penaltı noktasına doğru çıkardı. Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı. Dönen topu Efecan Karaca tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

26. dakikada bordo-mavili ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Puchacz'ın ortaladığı topu arka direkte Cornelius kafayla diğer tarafa çıkardı. Nwakaeme, topu boş kaleye gönderdi: 0-2