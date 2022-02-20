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Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Hatayspor hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Hatayspor hangi kanalda?

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Hatayspor hangi kanalda? Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe Hatayspor mücadelesinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. 26. hafta mücadelesi şimdiden merakla bekleniyor. Peki; Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Hatayspor maçı ne zaman? Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak mücadelenin sonucu merakla bekleniyor. Maç öncesi Fenerbahçe ligin 7. sırasında yer alıyor ve Hatayspor 8. sırada bulunuyor. Peki; Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman?

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Osayi, Zajc, Mert Hakan, Pelkas, Valencia

HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Kaabi, Benzia, Kahrama, Diouf

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

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