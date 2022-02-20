Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Hatayspor hangi kanalda?
Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Hatayspor hangi kanalda? Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe Hatayspor mücadelesinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. 26. hafta mücadelesi şimdiden merakla bekleniyor. Peki; Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Hatayspor maçı ne zaman? Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak mücadelenin sonucu merakla bekleniyor. Maç öncesi Fenerbahçe ligin 7. sırasında yer alıyor ve Hatayspor 8. sırada bulunuyor. Peki; Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman?
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Hatayspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Osayi, Zajc, Mert Hakan, Pelkas, Valencia
HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Kaabi, Benzia, Kahrama, Diouf
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Hatayspor hangi kanalda?
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi tarihe denk geliyor?
- Tuncay Özilhan kimdir, kaç yaşında? Tuncay Özilhan serveti ne kadar?
- İnvestco Holding halka arz ne zaman? İnvestco Holding hisse fiyatı ne kadar?
- Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay 2022 FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?
- AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme tarihleri nelerdir?
- Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda?
- İlk cemre düştü mü? İlk cemre nereye düştü? Cemre düşme tarihleri nelerdir?
- Güngör Arslan kimdir, kaç yaşındaydı? Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Güngör Arslan kim?
- Güngör Arslan kimdir, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan sağlık durumu nasıl?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB duyurular!