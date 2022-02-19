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Galatasaray'dan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye tarihi fark

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Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Galatasaray’dan ezeli rakibi Fenerbahçe’ye tarihi fark

Son dakika spor haberleri... Elit U17 Ligi 1. Grup 16. hafta maçında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 5-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılı ekipte Baran Demiroğlu, yaptığı hat-trickle maça damga vuran isim oldu.

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