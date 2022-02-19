Beşiktaş Altay muhtemel 11’ler: 19 Şubat Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu.

Evinde Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı.

İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.