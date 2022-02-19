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Beşiktaş Altay muhtemel 11'ler: 19 Şubat Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Beşiktaş Altay muhtemel 11’ler: 19 Şubat Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşyıa geliyor. Beşiktaş, ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayarak 8. sırada yer aldı. Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi. Peki, 19 Şubat Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Altay muhtemel 11'ler kimler? İşte karşılaşmanın detayları...

Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

MAÇ TAKVİMİ

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ALTAY MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Can, Emirhan, Alex, Güven

Altay: Lis, Björkander, Tolga, İbrahim Öztürk, Özgür, Zeki, Rodriguez, Thaciano, Kappel, Kazımcan, Deniz

BEŞİKTAŞ İLE ALTAY LİGDE 83. KEZ KARŞILAŞACAK

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Altay, bu kulvarda 83. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 82 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı. Taraflar arasında oynanan 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Altay, Beşiktaş'a evinde 2-1 üstünlük sağladı. Altay'a 116 gol atan Beşiktaş, rakibinin 63 golüne engel olamadı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu.

Evinde Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı.

İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLÜ GALİBİYETLERİ

Beşiktaş rakibine iki defa farklı skorla üstünlük kurdu.

1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı.

Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.

BATSHUAYI CEZALI

Siyah-beyazlı takımda 4 sarı kartı bulunan Michy Batshuayi cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Batshuayi bu sezon Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşmüştü.

5 OYUNCU SAKAT

Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic'in yaşadıkları sakatlık nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamayan Josef de Souza'nın ise bugün forma giyebileceği bildirildi.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sakat oyuncular Oğuzhan Özyakup, Larin ve Rıdvan Yılmaz sarı kart ceza sınırda bulunuyor.

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