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Galatasaray'da Sensibile endişesi! Tam 18 milyon euro...

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Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Galatasaray’da Sensibile endişesi! Tam 18 milyon euro...

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile'yi getirdiğini açıkladı.Alınan karar sonrası taraftarlarda Sensibile son olarak yaptığı 18 milyon Euro'luk harcamadan Sampdoria hiçbir gelir elde edememesi nedeniyle bir endişe oluştu.

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