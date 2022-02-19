Galatasaray'da gündem Aliou Dieng! Sezon sonu için görüşmeler başladı
Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Fransız basını, Cimbom'un sezon sonu Al Ahly'nin orta saha oyuncusu Aliou Dieng'i kadrosuna katmak istediğini duyurdu. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez hata yapmadan orta saha transferini şimdiden bitirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim, transferde düğmeye bastı.
Fransız basınında Foot Mercato, Galatasaray ve Fulham'ın sezon sonu Al Ahly'nin orta saha oyuncusu Aliou Dieng'i kadrosuna katmak istediğini duyurdu.
Aliou Dieng'i takip eden kulüplerin arasında Hollanda ekiplerinden Ajax'ın da olduğu iddia edildi.
Bu sezon 13 maça çıkan Aliou Dieng, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 51 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Aliou Dieng geçtiğimiz sezon 51 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
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