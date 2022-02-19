Beşiktaş - Altay CANLI SKOR
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Kara Kartal mücadeleyi kazanarak çıkışa geçme amacında, Altay ise puan veya puanlar almak istiyor. Beşiktaş - Altay mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
EKSİKLER VAR
Siyah-Beyazlılarda, Altay maçı öncesi yine eksik oyuncu sayısının fazla olması dikkat çekiyor. Adana Demirspor deplasmanına Rosier, Oğuzhan, Josef ve Pjanic'den yoksun çıkan Beşiktaş'ta, Altay karşısındaki eksik futbolcu sayısı ise 6'ya ulaştı. Henüz iyileşmeyen Rosier ve Oğuzhan'a, Adana maçında sakatlanan Larin ve Rıdvan da eklenmişti. Pjanic ise önceki idmanda sakatlandı. Toplam 5 sakat oyuncusu bulunan Beşiktaş'ta, Belçikalı forvet Batshuayi de sarı kart cezası yüzünden Altay karşısında sahada olmayacak.
GÜVEN İLK 11'DE
Beşiktaş'ta Batshuayi'nin cezalı olması nedeniyle bir diğer forvet Güven Yalçın, ilk 11'de sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Rosier yerine Necip, Rıdvan yerine Umut Meraş, Larin yerine Alex, Pjnaic'in yerine de Emirhan'ın başlama düdüğüyle birlikte sahada olmaları bekleniyor.
KARTAL EVİNDE ÜSTÜN
Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu. Bugüne kadar oynanan maçlarda evinde İzmir temsilcisi Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı. İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.
83.MÜCADELE
Beşiktaş ile Altay, ligde 83. kez rakip olacak. Geride kalan 82 maçta Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı, 24 maç berabere bitti. Altay'a 116 gol atan Beşiktaş, rakibinin 63 golüne engel olamadı.
BEŞİKTAŞ: ERSİN, KEREM, WELINTON, VIDA, UMUT, JOSEF, GHEZZAL, NECİP, KENAN, ALEX, GÜVEN
ALTAY: LIS, ÖZGÜR, İBRAHİM, ERIC, CEBRAİL, THACIANO, ZEKİ, KAZIMCAN, PINARES, KAPPEL, DENİZ
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