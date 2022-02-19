Beşiktaş - Altay CANLI SKOR

EKSİKLER VAR

Siyah-Beyazlılarda, Altay maçı öncesi yine eksik oyuncu sayısının fazla olması dikkat çekiyor. Adana Demirspor deplasmanına Rosier, Oğuzhan, Josef ve Pjanic'den yoksun çıkan Beşiktaş'ta, Altay karşısındaki eksik futbolcu sayısı ise 6'ya ulaştı. Henüz iyileşmeyen Rosier ve Oğuzhan'a, Adana maçında sakatlanan Larin ve Rıdvan da eklenmişti. Pjanic ise önceki idmanda sakatlandı. Toplam 5 sakat oyuncusu bulunan Beşiktaş'ta, Belçikalı forvet Batshuayi de sarı kart cezası yüzünden Altay karşısında sahada olmayacak.

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GÜVEN İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Batshuayi'nin cezalı olması nedeniyle bir diğer forvet Güven Yalçın, ilk 11'de sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Rosier yerine Necip, Rıdvan yerine Umut Meraş, Larin yerine Alex, Pjnaic'in yerine de Emirhan'ın başlama düdüğüyle birlikte sahada olmaları bekleniyor.