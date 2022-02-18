18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

SPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2022
ABONE OL
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Bu turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA