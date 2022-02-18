Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman? FB GS Türkiye Kupası basket maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef, bu sezon bir kez karşılaştı. Fenerbahçe Beko, 11 Aralık tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı mücadelesinde rakibini 76-86 yendi. Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 22, Nando De Colo 19, Jan Vesely 14, Dyshawn Pierre 13 sayı üretti. Galatasaray Nef'te ise Akoon Purcell ve Dee Bost 19'ar, Melo Trimble ise 12 sayı buldu.