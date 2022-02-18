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Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman? FB GS Türkiye Kupası basket maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman? FB GS Türkiye Kupası basket maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman? FB GS Türkiye Kupası basket maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ile Galatasaray NEF, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu basketbol mücadelesini izlemek isteyenler maçın hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu merak ediyor.

Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman, hangi kanalda? Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İki ezeli rakip Fenerbahçe Beko ile Galatasaray NEF karşı karşıya geliyor. Peki; Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY BASKET MAÇI NE ZAMAN?

18 Şubat Cuma günü 18.00'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor tarafından canlı yayınlanacak.

Türkiye Kupası'nda final mücadelesi ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'da yine Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Galatasaray Nef, Türkiye Kupası çeyrek final maçında 15 Şubat Salı günü konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 62-77 ile geçerek yarı final vizesini aldı.

Galatasaray'da bu maçın en etkili isimleri 20 sayıyla oynayan Dee Bost, 13 sayı ve 6 ribaund istatistikleri üreten Kerry Blackshear ve 12 sayı kaydeden Rıdvan Öncel oldu.

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef, bu sezon bir kez karşılaştı. Fenerbahçe Beko, 11 Aralık tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı mücadelesinde rakibini 76-86 yendi. Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 22, Nando De Colo 19, Jan Vesely 14, Dyshawn Pierre 13 sayı üretti. Galatasaray Nef'te ise Akoon Purcell ve Dee Bost 19'ar, Melo Trimble ise 12 sayı buldu.

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