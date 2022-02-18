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Son dakika: Konyaspor - Kasımpaşa (CANLI ANLATIM)

SPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Son dakika: Konyaspor - Kasımpaşa CANLI ANLATIM

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz…

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