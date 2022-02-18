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Fenerbahçe - Galatasaray maçı tribün olayları nedeniyle durdu! Taraftarlar tribünleri boşalttı

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Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı tribün olayları nedeniyle durdu! Taraftarlar tribünleri boşalttı

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in maçına, yapılan kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle tribünlerin boşaltılması için ara verildi. Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti. Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup ederek finale yükseldi.

Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef mücadelesi çıkan olaylardan dolayı durdu.

Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final maçlarının ilki olan Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının üçüncü periyodunda sahaya atılan patlayıcı madde ve kötü tezahüratlardan dolayı hakem maçı durdurarak, tribünlerin boşatılması kararını verdi.

Dışarıda polis ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar tahliye edildi.

Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup ederek finale yükseldi.

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