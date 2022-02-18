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Canlı I Çaykur Rizespor - Başakşehir (CANLI SKOR)

SPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Canlı I Çaykur Rizespor - Başakşehir CANLI SKOR

Süper Lig'de ateş hattından kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor evinde Başakşehir'i konuk edecek. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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