Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Slavia Prag FB maçı hangi tarihte?
Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Slavia Prag FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Avrupa macerası sürüyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 2-3 kaybeden sarı lacivertli ekip, rövanş maçında mutlak galibiyete ihtiyaç duyacak. Peki; Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?
Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Sarı lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile oynadığı ilk maçı sahasında 2-3 kaybetmişti. Konferans Ligi'nde üst tura yükselmek isteyen Fenerbahçe, Prag'da tur atlamaya çalışacak. Peki; Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?
SLAVİA PRAG FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Merakla beklenen rövanş mücadelesi 24 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Deplasman golü avantajı kaldırıldığı için F.Bahçe'nin, Çekya'da alacağı her türlü tek farklı galibiyette maç uzatmaya gidecek. Sarı lacivertlilerin turu geçmeleri için 2 farklı galip gelmeleri gerekiyor.
Beraberlik veya yenilgi halinde Slavia tur atlayacak.
KADIKÖY'DE İLKLERİN GECESİ
Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11 çıktığı resmi maçlardaki ilk golünü Slavia filelerine gönderen Pelkas aynı zamanda Fenerbahçe'nin ilk isabetli şutunda fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe Şubat 2007'deki 3-3'lük AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi maçından bu yana ilk kez iç sahada bir Avrupa kupası eleme turu maçında üç gol birden yedi. Sarı lacivertliler, Avrupa eleme turlarında 2005'te oynadığı ve 1-0 kaybettiği Zaragoza maçından bu yana (13 maç) ilk iç saha yenilgisini aldı.
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