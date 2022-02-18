Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman? Anadolu Efes Darüşşafaka maçı hangi kanalda?

Tek maç üzerinden düzenlenecek Dörtlü Final karşılaşmaları Bursa'daki Tofaş Spor Salonu'nda yapılacak. Günün ilk maçında iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek.

Derbi maçında Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko saat 18.00'de kozlarını paylaşacak. Maç, Tivibu Spor'dan şifresiz ve naklen ekranlara getirilecek. Akşamın ikinci yarı final müsabakası ise Darüşşafaka ile Anadolu Efes arasında. Saat 21.00'de başlayacak bu karşılaşma da Tivibu Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.