Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman? Anadolu Efes Darüşşafaka maçı hangi kanalda?
Basketbol liginde Türkiye Kupası yarı final heyecanı devam ediyor. Yarı finalde Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya geliyor. Dörtlü finalde karşılaşacak iki takımın mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman, hangi kanalda?
Basketbolseverlerin Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. Anadolu Efes ile Darüşşafaka arasında oynanacak mücadele merakla bekleniyor. Dörtlü finalde Anadolu Efes'in rakibi Darüşşafaka olacak. Bu akşam oynanacak mücadeleyi izleme yolları da sorgulanıyor. Peki; Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman, hangi kanalda?
ANADOLU EFES DARÜŞŞAFAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Darüşşafaka basket maçı 18 Şubat Cuma günü saat 21:00'da Tivibu Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Tivibu abonesi olmayanlar da mücadeleyi takip edebilecek.
TÜRKİYE KUPASI'NDA DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI
Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 15 ve 16 Şubat tarihlerinde oynanan çeyrek final müsabakalarından sonra organizasyon bu akşam yapılacak yarı final maçları ile sürecek.
Tek maç üzerinden düzenlenecek Dörtlü Final karşılaşmaları Bursa'daki Tofaş Spor Salonu'nda yapılacak. Günün ilk maçında iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek.
Derbi maçında Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko saat 18.00'de kozlarını paylaşacak. Maç, Tivibu Spor'dan şifresiz ve naklen ekranlara getirilecek. Akşamın ikinci yarı final müsabakası ise Darüşşafaka ile Anadolu Efes arasında. Saat 21.00'de başlayacak bu karşılaşma da Tivibu Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman? Anadolu Efes Darüşşafaka maçı hangi kanalda?
- Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika "maske zorunluluğu" açıklaması
- Cemre düştü mü? 1. cemre ne zaman düşer? 2022 Cemreler havaya, suya, toprağa hangi gün düşecek?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2022 Polis Akademisi jandarma bekçi alımı şartları nelerdir?
- TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! 18 Şubat TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Yaşam Ayavefe kimdir? Halil Falyalı cinayeti ile ilgili ne dedi? Yaşam Ayavefe neden gündemde?
- Bu sene oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan-ı Şerif hangi ay idrak edilecek?
- Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Slavia Prag FB maçı hangi tarihte?
- PTT personel alımı yeniden gündemde! 2022'de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı?
- Gelinim Mutfakta 18 Şubat kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu bu hafta kim gitti?
- Araba alacakların gözü orada! Talep patlaması yaşanacak! İkinci el araba fiyatları %18'e kadar geriledi
- Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman? FB GS Türkiye Kupası basket maçı hangi kanalda?