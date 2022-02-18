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Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman? Anadolu Efes Darüşşafaka maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman? Anadolu Efes Darüşşafaka maçı hangi kanalda?

Basketbol liginde Türkiye Kupası yarı final heyecanı devam ediyor. Yarı finalde Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya geliyor. Dörtlü finalde karşılaşacak iki takımın mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman, hangi kanalda?

Basketbolseverlerin Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. Anadolu Efes ile Darüşşafaka arasında oynanacak mücadele merakla bekleniyor. Dörtlü finalde Anadolu Efes'in rakibi Darüşşafaka olacak. Bu akşam oynanacak mücadeleyi izleme yolları da sorgulanıyor. Peki; Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman, hangi kanalda?

ANADOLU EFES DARÜŞŞAFAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Darüşşafaka basket maçı 18 Şubat Cuma günü saat 21:00'da Tivibu Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Tivibu abonesi olmayanlar da mücadeleyi takip edebilecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI

Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 15 ve 16 Şubat tarihlerinde oynanan çeyrek final müsabakalarından sonra organizasyon bu akşam yapılacak yarı final maçları ile sürecek.

Tek maç üzerinden düzenlenecek Dörtlü Final karşılaşmaları Bursa'daki Tofaş Spor Salonu'nda yapılacak. Günün ilk maçında iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek.

Derbi maçında Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko saat 18.00'de kozlarını paylaşacak. Maç, Tivibu Spor'dan şifresiz ve naklen ekranlara getirilecek. Akşamın ikinci yarı final müsabakası ise Darüşşafaka ile Anadolu Efes arasında. Saat 21.00'de başlayacak bu karşılaşma da Tivibu Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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