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Domenec Torrent Brezilya'da gündem oldu! Türkiye işler iyi gitmiyor...

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Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Domenec Torrent Brezilya’da gündem oldu! Türkiye işler iyi gitmiyor...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ligdeki kötü gidişini sürdürürken sarı kırmızılılar teknik direktör Domenec Torrent, çıktığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı. Torrent'in bu performansı Brezilya basınında gündem oldu. İşte detaylar...

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