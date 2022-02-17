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Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Süper Lig’de 26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. İşte Süper Lig'deki kritik haftanın hakemleri.

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