Bu akşam GS maçı var mı? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ne zaman yeniden sahneye çıkacağı merak ediliyor. Avrupa'da yoluna kaldığı yerden devam etmek isteyen sarı kırmızılı ekibin maçının ne zaman oynanacağı sorgulanıyor.