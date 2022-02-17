Sadettin Saran'dan Fenerbahçe başkanlığı mesajı! Bu benim hayalim
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Ümit Özat ve eski yöneticilerden iş insanı Sadettin Saran bir söyleşiye katıldı. Özat yaptığı açıklamada Saran'ı Fenerbahçe'nin gelecek kongredeki başkanı olarak işaret ederken, Sadettin Saran da "Bu benim hayalim" dedi.
Fenerbahçe'de şampiyonluğa hasret sürerken, taraftar Ali Koç ve yönetiimini istifaya davet ediyor. Gerilimli süreçte başkan adaylığı için adı öne çıkan isimlerden biri de iş insanı Sadettin Saran. Daha önce Azizi Yıldırım yönetiminde yöneticilik de yapan Saran, Fenerbahçe'ye başkan adayı olup olmyacağı ile ilgili bir soruya yanıt verdi. Saran, 'En büyük hayalim' dediği Fenerbahçe Başkanlığı ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Saran, "Ben söyleyeceğimi söyledim." dedi.
ÜMİT ÖZAT VE SADETTİN SARAN BİRLİKTE KATILDI
Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Ümit Özat ile Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran, Avcılar Belediyesi'nde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Avcılar'da Gençlik ve Spor Söyleşileri'nin konuğu oldu.
Sahneye ilk olarak Özat çıktı. Salondakiler Özat'ı 'Efsane Kaptan' tezahüratı ile destekledi.
ÜMİT ÖZAT: EN YAKIN KONGREDE SADETTİN SARAN BAŞKAN ADAYI DEĞİL, BAŞKANDIR
Özat, Sadettin Saran'ın yakın gelecekte Fenerbahçe'nin başkanı olacağını söyledi.
Özat, kendisinin bir beklentisi olmadığını belirterek başladığı konuşmasında, "Saran, gelecekteki en yakın kongredeki başkan adayı değil, başkanıdır." dedi
SADETTİN SARAN'DAN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI
Programın ikinci bölümünde sahneye Sadettin Saran çıktı. Saran, Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği, başkan adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi.
Saran, Fenerbahçe'de başkan olmanın kendisinin çocukluk hayali olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı;
"Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz bey yönetime alırken de söyledim; İnşallah ben bir gün başkan olurum. O zaman Nihat bey 'Oğlum böyle bir şey söylenir mi?' dedi. Niye söylemeyeyim, benim hayalim"
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