Sadettin Saran’dan Fenerbahçe başkanlığı mesajı! Bu benim hayalim

Saran, Fenerbahçe'de başkan olmanın kendisinin çocukluk hayali olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı;

"Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz bey yönetime alırken de söyledim; İnşallah ben bir gün başkan olurum. O zaman Nihat bey 'Oğlum böyle bir şey söylenir mi?' dedi. Niye söylemeyeyim, benim hayalim"