Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? 2022-2023 Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Teklif verenler...
Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? 2022-2023 Süper Lig sezonu için yayın ihalesi sürecinde sona doğru gelindi. Kurumlar 14 Şubat'a kadar tekliflerini verdi. TFF tarafından teklifler değerlendirildikten sonra kazanan yayıncı veya yayıncılar açıklanacak. Peki, Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? 2022-2023 Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Teklif veren kurumlar hangileri? İşte haberin detayları...
Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? 2021-2022 sezonu sonu itibarıyla Digiturk'un yayın hakkı sözleşmesi tamamlanacak. Yayın ihalesiyle ilgili 20 Ocak'ta başlayan süreçte sona gelindi. Firmalar tekliflerini, 14 Şubat'a kadar, elden veya elektronik posta yoluyla yetkililere teslim etti. Şimdi ise gözler yayın ihalesinin sonuçlanacağı tarihe çevrildi. TFF tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? 2022-2023 Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Teklif veren kurumlar hangileri? İşte cevaplar...
SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN?
2022-2023 Süper Lig sezonu yayın hakları için komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından ihale 21 Şubat'ta sonuçlandırılacak.
Yayın ihalesine teklif verenler:
YAYIN İHALESİNE 14 FİRMADAN 15 TEKLİF SUNULDU
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif verme süresi bugün itibarıyla sona ermiş ve yayın ihale komisyonu söz konusu teklifleri değerlendirmiştir.
Avrupa'nın birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle, gelişen teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri sunan ihale için yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Katılımcı firmalara 18 Şubat Cuma gününe kadar ek süre tanındığına yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerine rağmen, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının değerini bir kez daha gösteren tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır.
Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu firma ile tüm konuları görüşmek üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmıştır. Yayın ihale komisyonu, kulüplerimiz için çözüm olacak tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir."
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