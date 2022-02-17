Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? 2022-2023 Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Teklif verenler...

Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu firma ile tüm konuları görüşmek üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmıştır. Yayın ihale komisyonu, kulüplerimiz için çözüm olacak tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir."

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