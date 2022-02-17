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Son dakika: Galatasaray'dan sportif direktör açıklaması! Flaş isim belli oldu

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Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Galatasaray’dan sportif direktör açıklaması! Flaş isim belli oldu

Son dakika haberleri... Galatasaray Futbol Takımı'nda sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile'nin getirildiği açıklandı. Sensibile, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı.

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