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Son dakika: Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Trabzonspor’da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, ''Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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