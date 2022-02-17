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Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Slavia Prag canlı maç izle! Fenerbahçe Slavia Prag maçı 17 Şubat 2022 EXXEN TV canlı yayın izleme yolları

Fenerbahçe Slavia Prag canlı maç izle! Fenerbahçe Slavia Prag maçı 17 Şubat 2022 EXXEN TV canlı yayın izleme yolları

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Fenerbahçe Slavia Prag canlı maç izle! Fenerbahçe Slavia Prag maçı 17 Şubat 2022 EXXEN TV canlı yayın izleme yolları

Fenerbahçe Slavia Prag canlı maç izlemek isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları dijital yayın platformu EXXEN üzerinden yayınlanıyor. Bu akşam yayınlanacak Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşmasını izlemek isteyenler üyelik işlemlerini merak ediyor. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe Slavia Prag maçı 17 Şubat 2022 EXXEN TV canlı yayın izleme yolları

Fenerbahçe Slavia Prag maçı 17 Şubat 2022 EXXEN TV canlı yayın izleme yolları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya takımlarında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Maç saatinin yaklaşmasının ardından karşılaşmayı takip etmek isteyenler canlı yayın detaylarını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Slavia Prag maçı 17 Şubat 2022 EXXEN TV canlı yayın izleme yolları

EXXEN CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN TV NASIL İZLENİR?

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

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