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Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe’nin rakibi Çekya ekibi Slavia Prag olacak. Sarı lacivertli ekip ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki; Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag olacak. Çekya ekibiyle mücadele edecek sarı lacivertli ekip, ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeye çalışıyor. Peki; Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile oynayacak. UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda eşleşen iki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar.

İki takım saat 20.45'te (TSİ) karşı karşıya gelecek. Çift maç usulü oynanacak karşılaşmanın rövanş mücadelesi 24 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.

Karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI

24 Haziran 2021'de UEFA'nın aldığı karara göre UEFA kulüpler bazındaki turnuvalarda deplasman golünün kaldırıldığı ve çift maçlı eleme sistemi ile oynanan maçlarda 2 maç sonunda atılan gollerin eşit olması durumunda maç uzatmaya gidecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Ozan, Sosa, Mesut, Osayi-Samuel, Rossi, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Bah, Holes, Ousou, Jurasek, Hromada, Sevcik, Lingr, Schranz, Olayinka, Tecl

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