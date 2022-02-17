Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe’nin rakibi Çekya ekibi Slavia Prag olacak. Sarı lacivertli ekip ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki; Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag olacak. Çekya ekibiyle mücadele edecek sarı lacivertli ekip, ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeye çalışıyor. Peki; Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile oynayacak. UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda eşleşen iki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar.
İki takım saat 20.45'te (TSİ) karşı karşıya gelecek. Çift maç usulü oynanacak karşılaşmanın rövanş mücadelesi 24 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.
Karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI
24 Haziran 2021'de UEFA'nın aldığı karara göre UEFA kulüpler bazındaki turnuvalarda deplasman golünün kaldırıldığı ve çift maçlı eleme sistemi ile oynanan maçlarda 2 maç sonunda atılan gollerin eşit olması durumunda maç uzatmaya gidecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Ozan, Sosa, Mesut, Osayi-Samuel, Rossi, Valencia
Slavia Prag: Mandous, Bah, Holes, Ousou, Jurasek, Hromada, Sevcik, Lingr, Schranz, Olayinka, Tecl
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda?
- EKPSS tercih sonuçları açıklanıyor... ÖSYM 2022 EKPSS atama sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...
- Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yattı mı?
- EKPSS kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 engelli memur ataması ne zaman açıklanacak? Tercih sonuçları...
- EKPSS sonuçları son dakika: EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Shiba coin için kritik hafta... Shiba coin yakımı ne zaman son dakika? Shiba coin ne kadar, kaç TL?
- Gündüz Bey ne zaman, nasıl öldü? Tarihte Gündüz Bey ne zaman, kim tarafından öldürüldü?
- Survivor bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte Ünlüler - Gönüllüler sms sıralaması...
- Survivor'ın Mert Öcal'ın sevgilisi kim? Mert ile Sude sevgili mi? Sürpriz adayı ayağa kaldırdı...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları bugün, yarın mı açıklanacak mı?
- Öğrenciye 750 TL ödeme! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?
- Pancar paraları ne zaman yatacak? 2022 pancar paraları ne zaman yatırılacak?