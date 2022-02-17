Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag olacak. Çekya ekibiyle mücadele edecek sarı lacivertli ekip, ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeye çalışıyor. Peki; Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?