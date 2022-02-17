Milli yıldızımız Enes Ünal Getafe’de Ocak ayının futbolcusu seçildi

Getafe'nin sponsorlarından Mahou firmasının her ay taraftarların sosyal medyada yaptığı oylamaya göre belirlediği ayın futbolcusu ödülüne Enes, bu sezon ikinci kez (Kasım 2021, Ocak 2022) layık görüldü.

Enes, kulübünün yayınladığı açıklamasında ödülden dolayı teşekkür ederek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendime güvenim ve enerjim tam. Tek düşüncem gelecek maç." dedi.