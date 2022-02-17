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PFDK'dan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ceza: 3 ay hak mahrumiyeti verildi

SPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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PFDK’dan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a ceza: 3 ay hak mahrumiyeti verildi

Son dakika spor haberleri... Profesyonel Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Beşiktaş maçının ardından yaptığı hareket ve müsabaka hakemleriyle ilgili konuşmaları sebebiyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçındaki; sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle toplamda 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca, Sancak'ın maç sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verildi.

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