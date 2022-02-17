PFDK’dan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a ceza: 3 ay hak mahrumiyeti verildi

Ayrıca, Sancak'ın maç sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verildi.

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