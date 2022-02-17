PFDK'dan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ceza: 3 ay hak mahrumiyeti verildi
Son dakika spor haberleri... Profesyonel Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Beşiktaş maçının ardından yaptığı hareket ve müsabaka hakemleriyle ilgili konuşmaları sebebiyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçındaki; sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle toplamda 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.
Ayrıca, Sancak'ın maç sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 bu yıl ilk oruç hangi tarihte başlıyor?
- Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...
- FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Açıklama sonrasında faizler düşer mi, yükselir mi?
- Memur ve emekli yeni maaşları şekilleniyor! Tarih belli oldu, en az 1.250 TL zam! İnce ince hesaplandı, Temmuz ayında...
- Fenerbahçe Slavia Prag canlı maç izle! Fenerbahçe Slavia Prag maçı 17 Şubat 2022 EXXEN TV canlı yayın izleme yolları
- Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. yeni sezon var mı, olacak mı?
- Mazot ve gübre desteği için beklenen tarih... Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Bekçi alımı için kritik takvim... Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? JGK ile EGM bekçilik başvuruları başladı mı? O iller...
- Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Yoklama kaçağı tecil ettirilir mi, bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır ne demek?
- Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon beklentisi...
- Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? 2022-2023 Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Teklif verenler...
- Kredi faiz oranları son durum: 2022 Şubat ayı ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?