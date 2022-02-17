Alexander Sörloth Türkiye’ye mi dönüyor? Flaş iddia...

Real Sociedad'ın Menajeri Roberto Olabe'nin Alexander Sörloth'un uyum sorununa dikkat çektiği açıklamalarına da yer verilen haberde Sociedad'ın 16 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu olduğu bildirildi.

Haberin detayında, "Ancak şu anki görüntü sezon sonunda Türkiye'ye geri döneceğini işaret ediyor. Türk medyası onu Trabzonpor ve Beşiktaş'la ilişkilendiriyor." ifadelerine yer verildi.