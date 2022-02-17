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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Diego Rossi sezon sonu yolcu

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Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Diego Rossi sezon sonu yolcu

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve Türkiye Kupası'nda da elenen Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon sonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Diego Rossi ile yollar sezon sonu ayrılacak. İşte detaylar...

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