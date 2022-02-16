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İşte Galatasaray'ın yeni sportif direktörü! Pasquale Sensibile kimdir?

SPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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İşte Galatasaray’ın yeni sportif direktörü! Pasquale Sensibile kimdir?

Galatasaray'ın sportif direktörlük konusunda Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sarı Kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile Luis Campos'un aldığı ortak karar sonrası İtalyan futbol adamıyla el sıkışıldı.

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